Как решить задачу прямая параллельная стороне ав треугольника авс,перескает сторону АС в точке М , а сторону ВС - в точке К. докажите, что углы треугольника MCK ровны углам треугольника ABC.

Математика

Как решить задачу прямая параллельная стороне ав треугольника авс,перескает сторону АС в точке М , а сторону ВС - в точке К. докажите, что углы треугольника MCK ровны углам треугольника ABC.

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