Как решить задачу прямая параллельная стороне ав треугольника авс,перескает сторону АС в точке М , а сторону ВС - в точке К. докажите, что углы треугольника MCK ровны углам треугольника ABC.
Математика
Как решить задачу прямая параллельная стороне ав треугольника авс,перескает сторону АС в точке М , а сторону ВС - в точке К. докажите, что углы треугольника MCK ровны углам треугольника ABC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВІІЕF. AB=MK,BC=KC, AC=MC. Трикутник АВС такий самий, як трикунтик МСК. Сума усіх кутів трикутника - 180°. 180°:3=60°. Кут А, кутВ, кутС =60° кожен. Так як кут М, кутС,кутК =60° кожен. Якщо ці кути додати, то буде 180° . Смотри рисунок.
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