Как решить задачу с помощью уравнения.Миша задумал число.Если к этому числу приба??ить 14и от полученной суммы отнять12,то будет 75.Какое число задумал Миша.

Математика

Как решить задачу с помощью уравнения.Миша задумал число.Если к этому числу приба??ить 14и от полученной суммы отнять12,то будет 75.Какое число задумал Миша.

Автор: Гость