Как решить задачу с помощью уравнения.Миша задумал число.Если к этому числу приба??ить 14и от полученной суммы отнять12,то будет 75.Какое число задумал Миша.
Математика
Как решить задачу с помощью уравнения.Миша задумал число.Если к этому числу приба??ить 14и от полученной суммы отнять12,то будет 75.Какое число задумал Миша.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+14)-12=75 x=75+12-14 x=73
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