Как решить задачу с трёх серых овец настригли в год 18кг со всех поровну Сколько ше??сти можно настричь с 5 овец если с каждой овцы получили на 1 килограмм меньше
Математика
Как решить задачу с трёх серых овец настригли в год 18кг со всех поровну Сколько ше??сти можно настричь с 5 овец если с каждой овцы получили на 1 килограмм меньше
Ответ(ы):
Гость:
18кг :3=6 кг с одной овцы 6-1=5 с другой овцы 5*5=25 с пяти овец
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Выпиши из стихотворения два глагола с безударным гласным в приставке! Любой из н??с конечно рад Монетку бросить в автомат На кнопку красную ...
История
Срочнооооооооооо! Может, хоть кто-нибудь знает это... Этот поэт в своём стихотворении сравнивает царевну Софью с Елизаветой Тюдор. а) Симеон По...