Как решить задачу с трёх серых овец настригли в год 18кг со всех поровну Сколько ше??сти можно настричь с 5 овец если с каждой овцы получили на 1 килограмм меньше

Математика

Как решить задачу с трёх серых овец настригли в год 18кг со всех поровну Сколько ше??сти можно настричь с 5 овец если с каждой овцы получили на 1 килограмм меньше

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