Как решить задачу схематическим методом затем уравнением на протяжении гандболь??ого матча Было забито 48 голов Определите финальный счет игры если известно что вторая команда забила в 3 раза меньше голов,чем первая.Помогите по...
Математика
Как решить задачу схематическим методом затем уравнением на протяжении гандболь??ого матча Было забито 48 голов Определите финальный счет игры если известно что вторая команда забила в 3 раза меньше голов,чем первая.Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48 : ( 3 + 1 ) = 12 ( голов )-забила вторая команда ; 2) 12 • 3 = 36 ( голов )-забила первая команда; Ответ: 36 голов
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