Как решить задачу?(спояснением)Автомобиль проехал в первый день расстояние,в 6 раз большее,чем во второй.Найдите растояния,которые проехал автомобиль в каждый из этих дней,если разность этих растояний равна 250 км

Математика

Как решить задачу?(спояснением)Автомобиль проехал в первый день расстояние,в 6 раз большее,чем во второй.Найдите растояния,которые проехал автомобиль в каждый из этих дней,если разность этих растояний равна 250 км

Автор: Гость