Как решить задачу?(спояснением)Автомобиль проехал в первый день расстояние,в 6 раз большее,чем во второй.Найдите растояния,которые проехал автомобиль в каждый из этих дней,если разность этих растояний равна 250 км
Математика
Как решить задачу?(спояснением)Автомобиль проехал в первый день расстояние,в 6 раз большее,чем во второй.Найдите растояния,которые проехал автомобиль в каждый из этих дней,если разность этих растояний равна 250 км
Ответ(ы):
Гость:
Пустьв первый день проехал 6х км,а во второй-хкм. т.к разность расстояния составляет 250км,сост.урав-е: 6х-х=250 5х=250 х=250/5 х=50(км) проехал во второй день 2)50+250=300(км) проехал в первый
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