Как решить задачу:У Алёши в кошельке 6 монет по 5 руб.,две купюры по 10 руб.и одна купюра 50 руб.он купил 3 тетради по цене 18 руб.,ластик за 12 руб.и линейку за 19 руб.На оставшиеся деньги он решил купить жвачки.Сколько жвачек...

Математика

Как решить задачу:У Алёши в кошельке 6 монет по 5 руб.,две купюры по 10 руб.и одна купюра 50 руб.он купил 3 тетради по цене 18 руб.,ластик за 12 руб.и линейку за 19 руб.На оставшиеся деньги он решил купить жвачки.Сколько жвачек он может купить,если их цена 5 руб. за штуку?

Автор: Гость