Как решить задачу . У Вани тает и иди есть 12 одинаковых шариков несколько жёлтый синих и красных .они возложили их по 4 штуки в три пакета Ваня сказал ни в одном пакете нет 3 одинаковых шариковая сказала верно но и трех разных...
Математика
Как решить задачу . У Вани тает и иди есть 12 одинаковых шариков несколько жёлтый синих и красных .они возложили их по 4 штуки в три пакета Ваня сказал ни в одном пакете нет 3 одинаковых шариковая сказала верно но и трех разных тоже нет и все пакеты получились разными все трое были правы обязательно ли в каком-то пакете лежит два жёлтый и два красных помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Так как 3 пакета, а не четыре, то получится: жжкк; жжсс; кксс (здесь ж - желтый; к - красный; с - синий.
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