Как решить задачу . У Вани тает и иди есть 12 одинаковых шариков несколько жёлтый синих и красных .они возложили их по 4 штуки в три пакета Ваня сказал ни в одном пакете нет 3 одинаковых шариковая сказала верно но и трех разных...

Математика

Как решить задачу . У Вани тает и иди есть 12 одинаковых шариков несколько жёлтый синих и красных .они возложили их по 4 штуки в три пакета Ваня сказал ни в одном пакете нет 3 одинаковых шариковая сказала верно но и трех разных тоже нет и все пакеты получились разными все трое были правы обязательно ли в каком-то пакете лежит два жёлтый и два красных помогите

Автор: Гость