Как решить задачу?В клубе 2 кружка юных техников ,по 15 человек в каждом ,3 кружка рукоделия ,по 10 человек в каждом ,и 2 кружка рисования ,по 12 человек в каждом.
Математика
Как решить задачу?В клубе 2 кружка юных техников ,по 15 человек в каждом ,3 кружка рукоделия ,по 10 человек в каждом ,и 2 кружка рисования ,по 12 человек в каждом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*2 - это количество человек в кружке юных техников 10*3 - это количество человек на кружке рукоделия 10*3-12.2 - на столько человек в кружке рукоделия больше, чем в кружке рисования 15*2+10*3 - столько человек находится в кружках юных техников и кружках по рисованию всего . Надеюсь правильно )))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Масса m горячей воды 0,1кг температура гор. воды t1 61цельсия,масса холодной воды m1 0,1кг начальная температура хол. воды t2 23цельсия. температур...
Математика
Русский язык