Как решить задачу?В клубе 2 кружка юных техников ,по 15 человек в каждом ,3 кружка рукоделия ,по 10 человек в каждом ,и 2 кружка рисования ,по 12 человек в каждом.

Гость: Гость:

15*2 - это количество человек в кружке юных техников 10*3 - это количество человек на кружке рукоделия 10*3-12.2 - на столько человек в кружке рукоделия больше, чем в кружке рисования 15*2+10*3 - столько человек находится в кружках юных техников и кружках по рисованию всего . Надеюсь правильно )))