Как решить задачу в школьный буфет привезли 3 ящика с яблоками и 4 ящика с грушами всего 88 килограмм масса одного ящика с яблоками равна 12 килограмм Найди массу одного ящика с грушами

Математика

Как решить задачу в школьный буфет привезли 3 ящика с яблоками и 4 ящика с грушами всего 88 килограмм масса одного ящика с яблоками равна 12 килограмм Найди массу одного ящика с грушами

Автор: Гость