Как решить задачу в школьный буфет привезли 3 ящика с яблоками и 4 ящика с грушами всего 88 килограмм масса одного ящика с яблоками равна 12 килограмм Найди массу одного ящика с грушами
Математика
Как решить задачу в школьный буфет привезли 3 ящика с яблоками и 4 ящика с грушами всего 88 килограмм масса одного ящика с яблоками равна 12 килограмм Найди массу одного ящика с грушами
Ответ(ы):
Гость:
3*12=36-всего яблок 88-36=52-всего груш 52:4=13-масса 1 ящика с грушами Ответ:13 кг
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