Как решить задачу-В трёх вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и в втором ваг??нах вместе 66 пассажиров, а во втором и третьем вагонах 69 пассажиров. Сколько пассажиров в каждом вагоне?
Математика
Как решить задачу-В трёх вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и в втором ваг??нах вместе 66 пассажиров, а во втором и третьем вагонах 69 пассажиров. Сколько пассажиров в каждом вагоне?
Ответ(ы):
Гость:
100-66=34 это в третьем 100-69=31 это в первом 100-(34+31)=35 это во втором
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