Как решить задачу-В трёх вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и в втором ваг??нах вместе 66 пассажиров, а во втором и третьем вагонах 69 пассажиров. Сколько пассажиров в каждом вагоне?

Математика

Как решить задачу-В трёх вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и в втором ваг??нах вместе 66 пассажиров, а во втором и третьем вагонах 69 пассажиров. Сколько пассажиров в каждом вагоне?

Автор: Гость