Как решить задачу ваня и коля пошли в школу в 8ч 30 мин у школы они встретились.ваня ??ёл до встречи с колей 12мин.сколько минут был в пути коля
Математика
Как решить задачу ваня и коля пошли в школу в 8ч 30 мин у школы они встретились.ваня ??ёл до встречи с колей 12мин.сколько минут был в пути коля
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