Как решить задачу ваня и коля пошли в школу в 8ч 30 мин у школы они встретились.ваня ??ёл до встречи с колей 12мин.сколько минут был в пути коля

Математика

Как решить задачу ваня и коля пошли в школу в 8ч 30 мин у школы они встретились.ваня ??ёл до встречи с колей 12мин.сколько минут был в пути коля

Автор: Гость