Как решить задачу за два дня рабочий сделал 76 деталей Сколько деталей он изготови?? за пятую не рабочую неделю при такой же производительности труда
Математика
Как решить задачу за два дня рабочий сделал 76 деталей Сколько деталей он изготови?? за пятую не рабочую неделю при такой же производительности труда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в день он сделает 38 деталей значит за 5 дней он сделает 38х5=190 деталей
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