Как решить ( 15 - 9 2/3):( - 3 5/9)

Как решить ( 15 - 9 2/3):( - 3 5/9)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
15 - 9 2/3 = 5 1/3 5 1/3 : (- 3 5/9) = 1 1/2
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