Как решить ( 16 - 8 1/3):(- 2 5/9)

Как решить ( 16 - 8 1/3):(- 2 5/9)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
8 1/3 = 25/3 2 5/9 = 23/9 (16 - 8 1/3) / (-2 5/9) = = (16/1 - 25/3) / (-23/9) = = ((48-25)/3) / (-23/9) = = (23/3) / (-23/9) = 23 * 9 = - 3 * 23 = -3
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