Как решить 3/4 это просто невозможно обьесните пожалуста

1)записываешь деление столбиком 2) мы видим, что число у нас получится меньше единицы, потому что 3 меньше 4, поэтому сначала записываем ноль в месте с ответом и запятую вместе с нулём к графе решения . 3) получилос число 30 мы его делим на 4, получаем 7 с остатком 2 3)дописываем к двойке 0, получаем 20 4) делим 20 на 4, получаем 5 без остатка. Конец, ответ это 0,75