Как решить 5,24*0,01*100000

Как решить 5,24*0,01*100000

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Благодаря последнему числу можем убрать десятые и сотые части в числах 5,24 и 0,01 убирается четыре ноля. остается: 524*1*10=5240 ответ: 5240
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