Как решить цепочку по химии mg-mo-mgso4-mgcl2

Как решить цепочку по химии mg-mo-mgso4-mgcl2

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2Mg + O = 2MgO MgO + HSO = MgSO + HO MgSO + BaCl = MgCl + BaSO
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