Как решить это уравнение 25x-6+15x-4=20x+10

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Как решить это уравнение 25x-6+15x-4=20x+10
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
25x-6+15x-4=20x+10 40x-10=20x+10 40x-20x=10+10 20x=20 x=1
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