Как решить этот магический квадрат так, чтобы вертикальные и горизонтальные значения были равны? 19--23 --17-- 28---- ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

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Как решить этот магический квадрат так, чтобы вертикальные и горизонтальные значения были равны? 19--23 --17-- 28---- ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость