Как решить этот магический квадрат так, чтобы вертикальные и горизонтальные значения были равны? 19--23 --17-- 28---- ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Разное
Как решить этот магический квадрат так, чтобы вертикальные и горизонтальные значения были равны? 19--23 --17-- 28---- ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы):
Гость:
Может 19 26 23 21 17 10 28 25 35 ?
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