Как решить этот пример если можно вставлять только умножить и делить 4 5 2 5 6 2 =24
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Как решить этот пример если можно вставлять только умножить и делить 4 5 2 5 6 2 =24
Ответ(ы):
Гость:
Ответ :4*5:2:5*6*2=24
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