Как решить Глубина колодца имеющего форму прямоугольного параллелепипеда равна 9 м площадь основания колодца 2,4 * 1,5 м уровень воды в колодце находи тся на глубине 1,3 м от поверхности земли. Сколько литров воды в к...
Как решить Глубина колодца имеющего форму прямоугольного параллелепипеда равна 9 м площадь основания колодца 2,4 * 1,5 м уровень воды в колодце находи тся на глубине 1,3 м от поверхности земли. Сколько литров воды в колодце ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
9-1,3=7,7м - высота воды в колодце7,7*2,4*1,5=27,72 м3 - объем воды в 1 м3 = 1000 литров27,72 * 1000 = 27720 литровОтвет. 27720 литров