Как решить Глубина колодца имеющего форму прямоугольного параллелепипеда равна 9 м площадь основания колодца 2,4 * 1,5 м уровень воды в колодце находи тся на глубине 1,3 м от поверхности земли. Сколько литров воды в к...

Как решить Глубина колодца имеющего форму прямоугольного параллелепипеда равна 9 м площадь основания колодца 2,4 * 1,5 м уровень воды в колодце находи тся на глубине 1,3 м от поверхности земли. Сколько литров воды в колодце ?