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Как решить иррациональное уравнение? Под корнем 17x+5=3
Как решить иррациональное уравнение? Под корнем 17x+5=3
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Возведем обе части уравнения в квадрат, получим 17x + 5 = 9 17x = 4 x = 4/17
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