Как решить log1/3 по основанию 81
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Как решить log1/3 по основанию 81
Ответ(ы):
Гость:
ну, 1/4 это и есть то число
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