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Как решить? logx 3=1/2
Как решить? logx 3=1/2
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Log 3=12 x ^(12)=3 √x=3 (√x)=3 x=9 Ответ: х=9
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