как решить на кантрольной задачу для 4 класса Задача: Периметр прямоугольника равен 9 дм 2 см. Длина одной его стороны равна 3 дм 5 см. Найди длину второй стороны.

P = (a + b) * 2 В формуле выше a - ширина, в задаче она равна 3 дм 5 см, а b - высота она неизвестна. Зато известен P - периметр, он равен 9 дм 2 см. На основе условия задачи и формуле можно составить уравнение, но сначала переведем все значения к одной единице измерения(переведем дециметры в сантиметры) 3 дм 5 см = 35 см 9 дм 2 см = 92 см теперь составим уравнение: 92=(35+b)*2 92/2=35+b 46=35+b b=46-35 b=11 ответ 11 см = 1 дм 1 см.