КАК РЕШИТЬ ПРИМЕР 0,13/2,5+4,48-5,3

КАК РЕШИТЬ ПРИМЕР 0,13/2,5+4,48-5,3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
0.13:2.5=0.052 4.48-5.3=-0.82 0.052+(-0.82)=-0.768
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