Как решить пример ((8+3)-11*1+6*85+36)+(52+123)*2*4-946

Как решить пример ((8+3)-11*1+6*85+36)+(52+123)*2*4-946

Ответ(ы):

Ответил Гость:
((8+3)-11*1+6*85+36)+(52+123)*2*4-946 = (0+510+36)+175*2*4-946=546+1400 - 946=1946-1946=1000
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