Как решить пример 84-(124-(х+3))= объясните пожалуйста популярно
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Как решить пример 84-(124-(х+3))= объясните пожалуйста популярно
Ответ(ы):
Гость:
инет есть у всех,чего умничать то? не знаешь - так и скажи
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