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как решить уравнение? (300:а+10)х7=560
как решить уравнение? (300:а+10)х7=560
Ответ(ы):
Ответил Гость:
7 х 300 :а + 7 х 10 = 560 2100 : а + 70 = 560 2100 : а = 560 - 70 2100 : а = 490 а = 2100 : 490 а = 30/7
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