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Как решить уравнение 271 минус икс равно 57
Как решить уравнение 271 минус икс равно 57
Ответ(ы):
Ответил Гость:
271-х=57 х= 271-57 х= 214
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