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Как решить уравнение? 4х-31-6х=10х-х-30+120
Как решить уравнение? 4х-31-6х=10х-х-30+120
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4х-31-6х=10х-х-30+120 4х-6х-10х+х=-30+120+31 -12х=121 х=-10
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