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Как решить уравнение ( x + 7 ): 3 =11
Как решить уравнение ( x + 7 ): 3 =11
Ответ(ы):
Ответил Гость:
( x + 7 ): 3 =11 х+7=11*3 х+7=33 х=33-7 х=26 Ответ:х=26.
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