Как решить уравнение ( x + 7 ): 3 =11

Как решить уравнение ( x + 7 ): 3 =11

Ответ(ы):

Ответил Гость:
( x + 7 ): 3 =11 х+7=11*3 х+7=33 х=33-7 х=26 Ответ:х=26.
Похожие вопросы