Как решить задачу: Имеется 5 конфет разных сортов и 4 пряника с разными на чинками. Разрешается взять одну конфету и один пряник. Сколькими способами можно сделать такой выбор? Задача создана для 3 классов.
Как решить задачу: Имеется 5 конфет разных сортов и 4 пряника с разными на чинками. Разрешается взять одну конфету и один пряник. Сколькими способами можно сделать такой выбор? Задача создана для 3 классов.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
К одному прянику можно подобрать 5 конфет ( а это уже 5 способов) к одной конфете 4 пряника ( 4 способа) 5*4=20(спос.)