Как решить задачу: Имеется 5 конфет разных сортов и 4 пряника с разными на чинками. Разрешается взять одну конфету и один пряник. Сколькими способами можно сделать такой выбор? Задача создана для 3 классов.

Как решить задачу: Имеется 5 конфет разных сортов и 4 пряника с разными на чинками. Разрешается взять одну конфету и один пряник. Сколькими способами можно сделать такой выбор? Задача создана для 3 классов.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
К одному прянику можно подобрать 5 конфет ( а это уже 5 способов) к одной конфете 4 пряника ( 4 способа)  5*4=20(спос.)
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