как решить задачу по математике 4 класс 2 часть книга стр 59 номер 222

как решить задачу по математике 4 класс 2 часть книга стр 59 номер 222

Ответ(ы):

Ответил Гость:
350/(52-47)=70(кг с 1 улья) 70*52=3500+140=3640(со 2) 3640-350=3290(с 1)
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