Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
как решить задачу по математике 4 класс 2 часть книга стр 59 номер 222
как решить задачу по математике 4 класс 2 часть книга стр 59 номер 222
Ответ(ы):
Ответил Гость:
350/(52-47)=70(кг с 1 улья) 70*52=3500+140=3640(со 2) 3640-350=3290(с 1)
Похожие вопросы
в конус у которого радиус основания равен 3 см,а образующая 6 см,вписан шар.Найдите радиус шара .помогите пожалуйста
Маленькая капля масла падает под действием силы тяжести. При близившись к находящей под ней отрицательно заряжённой горизонтальной плоскости, капля...
В международном автопробеге участвовало 350 машин . экипаж каждой машины состоял из трех спортсменов. до финиша не дошли 105 машин. сколько машин и...
Найдите города,расположенные на 50 градусов с.ш.Для каждого города определите географическую долготу
мастеру нужно сделать открытый аквариум в форме куба вместимость 1000 л. для этого он взял 5 квадратных листов стекла со стороной 1 м. получится ли...
В посёлке построили 16 одноэтажных и 4 двухэтажных дома. Сколько процентов всех построенных домов составляют одноэтажные дома?
найти скорость течения реки, если моторная лодка за 30мин прошла по озеру 9м, а войдя в реку, за 2ч прошла 28км. Лодочный мотор на протяжении всего...
На прямой взяты 6 точек, а на параллельной ей прямой – 7 точек.Сколько существует треугольников, вершинами которых являются данные точки? ...
Допоможіть скласти чотири речення зі словом БАРВІНОК
помогите отгадать загадки 1 класс1. Пьет молоко, ловит мышей, живет в лесу 2. Полосатый, пушистый, добрый — но не кот
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск