Как решить задачу : "Попрыгунья" прошла 240 км за 8 часов.Её скорость в 4 раза больше,чем скорость шлюпа.Чему равна скорость шлюпа? + выбрать правильн ое уравнение и решить варианты уравнений: x*4=240:8,x:4=240:8,x-4=240:8,x+4=240:8