как решить задачу :с первого поля собрали 56 мешков картофеля, а со второго-84 таких же мешка. Со второго поля собрали на 1 т 400 кг картофеля меньше, чем с первого. Сколького картофеля собрали с каждого поля.
как решить задачу :с первого поля собрали 56 мешков картофеля, а со второго-84 таких же мешка. Со второго поля собрали на 1 т 400 кг картофеля меньше, чем с первого. Сколького картофеля собрали с каждого поля.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 84 - 56 = 28 мешков 2) 1400 кг : 28 = 50 кг в одном мешке 3) 56 х 50 = 2800 кг с первого поля ( 2 т 800 кг ) 4) 84 х 50 = 4200 кг со второго поля ( 4 т 200 кг ) как то так наверное )))