как решить задачу с помощью уравнения. На двух озерах было поровну уток. Когда с первого озера улетели 29 уток, а со второго-11 уток, то на первом озе ре осталось в 7 раз меньше уток, чем во втором. Сколько уток было ...
как решить задачу с помощью уравнения. На двух озерах было поровну уток. Когда с первого озера улетели 29 уток, а со второго-11 уток, то на первом озе ре осталось в 7 раз меньше уток, чем во втором. Сколько уток было на каждом озере вначале?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
пусть х-кол-во уток в озерах первоначально ,тогда первое озеро -( х-29) а второе - (х-11)х7.получаем: х-29=(х-11)7 х-29=7х-77 х-7х=-77+29 -6х=-48 х=8 думаю так но скорее всего не правильно