как решить задачу с помощью уравнения. На двух озерах было поровну уток. Когда с первого озера улетели 29 уток, а со второго-11 уток, то на первом озе ре осталось в 7 раз меньше уток, чем во втором. Сколько уток было на каждом озере вначале?