как решить задачу с помощью уравнения. За три недели отремонтировали 58 км дороги. За первую неделю отремонтировали в 3 раза больше, чем за третью, а за вторую- на 8 км больше, чем за третью. Сколко километров дороги отремонтировали за третью неделю