как решить задачу с помощью уравнения. За три недели отремонтировали 58 км дороги. За первую неделю отремонтировали в 3 раза больше, чем за третью, а за вторую- на 8 км больше, чем за третью. Сколко километров дороги...
как решить задачу с помощью уравнения. За три недели отремонтировали 58 км дороги. За первую неделю отремонтировали в 3 раза больше, чем за третью, а за вторую- на 8 км больше, чем за третью. Сколко километров дороги отремонтировали за третью неделю
Ответ(ы):
Ответил Гость:
х- третья неделя 3*х -первая неделя х+8 -вторая неделя теперь: 3*Х+Х+8+Х=58 3*Х+Х+Х=58-8 5*Х=50 Х=50/5 Х=10 км (третья неделя) Х+8=10+8=18 км (вторая неделя) 3*Х=3*10=30 км (первая неделя)