как решить задачу Синеглазка начертила 5 разноцветных отрезков.Длина каждого отрезка-целое число сантиметров.Длина самого короткого из них 9 см,самого длинного- 1 дм 3 см. Зеленый отрезок длиннее красного,но короче к...

как решить задачу Синеглазка начертила 5 разноцветных отрезков.Длина каждого отрезка-целое число сантиметров.Длина самого короткого из них 9 см,самого длинного- 1 дм 3 см. Зеленый отрезок длиннее красного,но короче коричневого. Синий отрезок длиннее коричневого, а черный короче красного. Какой длины отрезок каждого цвета?

Самый длинный - синий. Его длина 1 дм 3 см = 13 см. Потом идут коричневый, зеленый, красный. Самый короткий черный. Его длина 9 см. Т.к. длина каждого оставшегося из трех отрезков - целое число, а между 9 и 13 целых чисел только 3: 10, 11, 12, то это и будут соответственно длины красного, зеленого и коричневого.