Как решить задачу: сторона квадратной керамической плитки равна 10 см. Сколько таких плиток потребуется, чтобы покрыть пол в ванной комнате, длина которой 2м 50 см,а ширина 2 м

Наверное мы должны найти площадь плитки S= 10см*10см=100 см( квадратных), после этого найти площадь ваной комнаты S= 2.5м*2м=5 м (квадратных) .... Дальше 100см(квадратных)=1м (квадратному), ну и 3 действие 5м(квадратных) поделить на 1м( квадратный)= 5 штук.