Как решить задачу: Ваня и Оля дежурили в столовой туристического лагеря. Вдвоём они очистилии 400 штук картофеля.Оля очищала 3 штуки в минуту,а Ваня - 2. Ваня рабатал на 25 минут дольше Оли.Сколько времени они работа...

Как решить задачу: Ваня и Оля дежурили в столовой туристического лагеря. Вдвоём они очистилии 400 штук картофеля.Оля очищала 3 штуки в минуту,а Ваня - 2. Ваня рабатал на 25 минут дольше Оли.Сколько времени они работали вместе?