Как решить задачу: Ваня и Оля дежурили в столовой туристического лагеря. Вдвоём они очистилии 400 штук картофеля.Оля очищала 3 штуки в минуту,а Ваня - 2. Ваня рабатал на 25 минут дольше Оли.Сколько времени они работа...
Как решить задачу: Ваня и Оля дежурили в столовой туристического лагеря. Вдвоём они очистилии 400 штук картофеля.Оля очищала 3 штуки в минуту,а Ваня - 2. Ваня рабатал на 25 минут дольше Оли.Сколько времени они работали вместе?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ваня -2шт/мин Фигурная скобка - 400 штук Оля -3шт/мин Они чистят 5 шт/мин 1)400:5=80(мин) Ответ: Они чистили 80 минут или 1 час 20 мин