Как росписат задание по краткому????? У Гали 2 собаки: одной 10лет, а другой на 2 года.??знай , на сколько лет одна из них старше другой. Ответ мы знаем 10-2=8(года) - первая старше.
Математика
Как росписат задание по краткому????? У Гали 2 собаки: одной 10лет, а другой на 2 года.??знай , на сколько лет одна из них старше другой. Ответ мы знаем 10-2=8(года) - первая старше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-- 10 лет 2-- ? на 2года меньше 1
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