Как росписат задание по краткому????? У Гали 2 собаки: одной 10лет, а другой на 2 года.??знай , на сколько лет одна из них старше другой. Ответ мы знаем 10-2=8(года) - первая старше.

Математика

Как росписат задание по краткому????? У Гали 2 собаки: одной 10лет, а другой на 2 года.??знай , на сколько лет одна из них старше другой. Ответ мы знаем 10-2=8(года) - первая старше.

Автор: Гость