Как розвязать етот приклад 67/56+78-56-17+56-93

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Как розвязать етот приклад 67/56+78-56-17+56-93
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
78-56-17+56-93=78-100=-22 67/56=1 11/56 1 11/56 - 22=-20 45/56
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