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Как с латинского переводится название динозавра Дейноних.
Как с латинского переводится название динозавра Дейноних.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Я нашел ответ. Дейноних, дейнос-ужасный, нихус-коготь. Все в месте ужасный коготь
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