Как с помощью транспортира построить две прямые угол между которыми равен: а) 25 градусов б) 70 градусов в) 90 градусов
Разное
Как с помощью транспортира построить две прямые угол между которыми равен: а) 25 градусов б) 70 градусов в) 90 градусов
Ответ(ы):
Гость:
Проводишь прямую, ставишь на ней точку. Это будет вершина угла. Приложи к прямой транспортир, совмещая его центр с точкой, отсчитывай 25°, ставь отметку. Транспортир убирай и проводи прямую через отметку и точку на прямой.
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