Как с помощью транспортира построить две прямые угол между которыми равен: а) 25 градусов б) 70 градусов в) 90 градусов

Гость: Гость:

Проводишь прямую, ставишь на ней точку. Это будет вершина угла. Приложи к прямой транспортир, совмещая его центр с точкой, отсчитывай 25°, ставь отметку. Транспортир убирай и проводи прямую через отметку и точку на прямой.