Как с помощью этого рычага линейки с крючками для подвешивания груза(внизу) и удерживания его рукой (вверху)получить максимальный выигрыш в силе?чему он будет равен?

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Нужно сделать так, чтобы плече силы тяжести груза к оси вращения, было минимальным, а плече прикладываемой силы - максимальным. Этого можно достичь, например подвешивая груз к отметке 40, и прикладывая силу к отметке 100. Пусть l - длина одной отметки, тогда по правилу моментов: F*4l = mg*l F = mg/4 т.е. максимальный выигрыш в силе равен 4