Как с помощью этого рычага линейки с крючками для подвешивания груза(внизу) и удерживания его рукой (вверху)получить максимальный выигрыш в силе?чему он будет равен?
Физика
Как с помощью этого рычага линейки с крючками для подвешивания груза(внизу) и удерживания его рукой (вверху)получить максимальный выигрыш в силе?чему он будет равен?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно сделать так, чтобы плече силы тяжести груза к оси вращения, было минимальным, а плече прикладываемой силы - максимальным. Этого можно достичь, например подвешивая груз к отметке 40, и прикладывая силу к отметке 100. Пусть l - длина одной отметки, тогда по правилу моментов: F*4l = mg*l F = mg/4 т.е. максимальный выигрыш в силе равен 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Английский язык
Українська мова