как сделать фонетический разбор слова Сбегать

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как сделать фонетический разбор слова Сбегать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Орфографическая запись слова: Сбегать 2) Ударение в слове: сб`егать 3) Деление слова на слоги (перенос слова): сбе-гать 4) Фонетическая транскрипция слова Сбегать : [зб'`эгат'] 5) Характеристика всех звуков:  с [з] - согласный, твердый, звонкий, парный б [б'] - согласный, мягкий, звонкий, парный е [`э] - гласный, ударный г [г] - согласный, твердый, звонкий, парный а [а] - гласный, безударный т [т'] - согласный, мягкий, глухой, парный ь [] -нет звука, всегда мягкий 7 букв, 6 звук
Гость:
Сбегать - без - корень, с - приставка , ать -окончание
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