Как сделать фонтан по физике

Физика
Как сделать фонтан по физике
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Налить гозировку в воду
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