Как сделать модель солнечной системы из картона и пластелина
Биология
Как сделать модель солнечной системы из картона и пластелина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вырезаешь картон в виде кружочка вырезаешь в зависимости от кол-ва планет если 1 планета, то 2 круга. После этого мажешь клеем одну сторону и прилипаешь так, чтобы получился шарик. Кверху налепливай пластелин и нитку и приклипляешь к солнцу
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