Как сделать модель солнечной системы из картона и пластелина

Гость: Гость:

Вырезаешь картон в виде кружочка вырезаешь в зависимости от кол-ва планет если 1 планета, то 2 круга. После этого мажешь клеем одну сторону и прилипаешь так, чтобы получился шарик. Кверху налепливай пластелин и нитку и приклипляешь к солнцу