Как сделать паспорт елки
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Как сделать паспорт елки
Ответ(ы):
Гость:
Сфотографируй её,и напиши место жительства,год рождения,ФИО
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